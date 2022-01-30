30 января не стало российского актера Леонида Куравлева. Ему было 85 лет.

Дата прощальной церемонии пока неизвестна.

Последние дни жизни Леонид Куравлев провел в московском хосписе. В паллиативной помощи актер нуждался после того, как выздоровел от коронавируса.

Covid-19 у актера обнаружили в начале января.

Что известно о Леониде Куравлева

В кино Леонид Куравлев дебютировал еще студентом ВГИКа в 1958 году. Актер сыграл роль солдата-сапера Морозова в фильме Сегодня увольнения не будет…

Больше всего зрителю запомнился своими ролями в кинолентах Афоня, Иван Васильевич меняет профессию, Самая обаятельная и привлекательная, Золотой теленок.