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Умер российский актер Леонид Куравлев

30 января 2022, 11:18
Татьяна Забожко редактор ленты
Умер российский актер Леонид Куравлев

30 января не стало российского актера Леонида Куравлева. Ему было 85 лет.

Дата прощальной церемонии пока неизвестна.

Последние дни жизни Леонид Куравлев провел в московском хосписе. В паллиативной помощи актер нуждался после того, как выздоровел от коронавируса.

Covid-19 у актера обнаружили в начале января.

Что известно о Леониде Куравлева

В кино Леонид Куравлев дебютировал еще студентом ВГИКа в 1958 году. Актер сыграл роль солдата-сапера Морозова в фильме Сегодня увольнения не будет…

Больше всего зрителю запомнился своими ролями в кинолентах Афоня, Иван Васильевич меняет профессию, Самая обаятельная и привлекательная, Золотой теленок.

Теги
Актор , Россия , Смерть
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