Американська модель, володарка титулу Міс США-2019, телеведуча та адвокат Чеслі Кріст була знайдена мертвою на вулиці у центрі Мангеттену. Її тіло знайшли біля 60-поверхового хмарочоса, де вона проживала на 9-му поверсі.

Поліція знайшла у квартирі загиблої передсмертну записку, в якій вона заповідає все своє майно своєї матері. Про причини свого вчинку вона не повідомила.

Інцидент стався 30 січня, і за 10 годин до смерті вона опублікувала свій знімок в Instagram.

– Нехай цей день принесе вам спокій та умиротворення, – підписала дівчина фото.

Її сім’я вже відреагувала на трагедію.

– У спустошенні та великому смутку ми розділяємо смерть нашої улюбленої Чеслі, – заявили родичі Чеслі.

Відомо, що окрім престижного титулу Міс США-2019, дівчина також займалася юриспруденцією та працювала телеведучою. Вона також увійшла до топ-10 на конкурсі Міс Всесвіт 2019, де представляла США.

– Чеслі втілювала любов і служила іншим – чи то робота адвоката, чи боротьба за соціальну справедливість. Але найголовніше, як дочка, сестра, друг, наставник і колега – ми можемо сказати, що її вплив на світ продовжується – додала сім’я загиблої.

30 січня також помер російський актор Леонід Куравльов – йому було 85 років. Він помер під час лікування цереброваскулярного захворювання.