Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снова приехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Встреча звезды и лидера страны состоялась на День Конституции Украины.

— Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей! — заявил Владимир Зеленский в Instagram.

О том, что Пенн снова приехал в Украину стало известно в конце июня. Он вернулся в нашу страну чтобы снять кадры для документального фильма, который покажет миру, что действительно происходит во время войны. Актер покажет последствия атаки и проживания в Ирпене и Буче российскими военными, которые не только сравняли города с землей, но и убивали мирных и безоружных жителей.

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Дата экранизации фильма о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ, а также его название — не сообщаются.

Ранее Пенн уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским — это было в начале марта. Тогда режиссер заявил, что глава страны был рожден для этого, и бесконечно тронут встречей.