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Посетил Бучу и Ирпень: Шон Пенн вновь приехал в Украину

27 июня 2022, 14:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Посетил Бучу и Ирпень: Шон Пенн вновь приехал в Украину
Источник: Depositphotos

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн вновь приехал в Украину. 61-летний оскароносный артист посетил Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть последствия российских бомбардировок.

В СМИ появились кадры, на которых запечатлены первые минуты нахождения Шона в столице. Известно, что цель визита — съемки документального фильма о российско-украинской войне. Сколько актер пробудет в Украине — неизвестно.

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Дата экранизации фильма о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ, а также его название — не сообщаются.

Стоит отметить, режиссер не редкий гость в нашей стране. Шон Пенн был в Украине во время начала полномасштабного вторжения РФ. Позже он приезжал и во Львов.

Актер активно поддерживает нашу страну и призывает весь мир это делать, также он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Украина Шон Пенн
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