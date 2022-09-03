Модель Даша Астафьева рассказала о своих новых отношениях. Несмотря на болезненный разрыв с предыдущим возлюбленным, артистка быстро переключилась на нового мужчину.

По словам Даши, ей долгое время казалось, что сейчас не время для новых отношений и для радости от того, что она влюблена. Однако говорит, что новый бойфренд за ней оригинально ухаживал.

— Не хочу сказать, что выбивают клин клином, как по классике, но я очень быстро обратила внимание на другого мужчину, который очень неформальным образом привлек внимание к себе. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: Что за чудак? Все говорят: Полетели на Мальдивы или А хочешь, я тебе это… А тут человек рассказывает: А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую скамеечку! Приезжай, посидим… А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил, — вспоминает Астафьева.

Модель отметила, что мало встречала таких мужчин, которые одинокие и устраивают свой быт уютным и красивым. Признается, делает много вещей впервые.

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— Едем знакомиться с родителями — блин, мне уже скоро на пенсию, будут провожать, цокаться будем, а я это волнуюсь. Такое что-то новое. Конечно, мне больно и неудобно радоваться, что я так счастлива, я такие моменты переживаю впервые в жизни,- рассказала Астафьева.

Отмечает, этот мужчина сейчас — ее спасение. Однако сильно рассказывать о личной жизни и раскрывать имя избранника Даша не готова.