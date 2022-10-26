Украинские звезды Даша Астафьева, Tayanna, Roxolana, пары Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Дарья Ковтун и Евгений Хмара объединились для создания благотворительной книги Андрея Мероника — 24.02.

Это некий дневник войны, где кроме селебрити, своими откровенными историями делятся предприниматели, врачи и блогеры, которые ежедневно вносят свой вклад в будущую победу — каждый на своем фронте. 24.02 о силе украинцев.

Дневник войны: Астафьева, Кухар и Tayanna стали соавторами книги Мероника о войне / 2 images

Книга содержит истории о том, как эволюционирует человек во время войны: от парализующего страха перед взрывами вначале до вывоза тел людей с недавно оккупированных территорий в конце.

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В книге автор делится тем, как компания молодых людей внезапно оказалась среди ужасов войны. Каждого из них неизменно “морозило” — то ли от холода, то ли от страха, когда где-то рядом попадала ракета и раздавался мощный взрыв, выбивая стекла, разрушая здания и забирая жизни. Со временем их эмоции эволюционировали, а желание помогать стране становилось все крепче.

— Каждый из нас старался быть полезным стране. Эта книга о таких же людях, как я и вы – о наших современниках, — сказал автор Андрей Мероник.

Важно, что 100% полученных от продажи средств будут перечислены в фонды United24, Повернись живим и Благотворительный фонд Сергея Притулы. Каждый покупатель может самостоятельно выбрать цену — от 99 до 3 333 грн.

Стоит отметить, что на этапе перепродажи книга была приобретена в количестве 300 экземпляров и собрала более 50 тыс. грн для наших защитников. Она уже доступна для заказа онлайн.