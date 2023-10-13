Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как изменились ее заработки после начала полномасштабного вторжения войск РФ.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что ее “бизнес умер еще во время коронавируса, и до сих пор не может прийти в себя”.

— Даже топовые артисты, если бы не было полномасштабного вторжения, сейчас зарабатывали бы в три раза больше, в четыре раза больше. Пивоваров, Монатик могли бы зарабатывать сотни тысяч долларов. Несмотря ни на что, у кого-то есть дни рождения, какая-то корпоративная история. Немного, но есть. $2-3 тыс. в месяц, конечно, есть. Мы сейчас активно развиваем диджитал, на Spotify начали подниматься просмотры, — сказала артистка.

Также Тарабарова рассказала, сколько денег сейчас тратит. Она отметила, что арендует квартиру для родителей, которые переехали из Херсона в Киев.

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— Цифра всегда разная. Бывает, уходим немного в долг, тогда помогают друзья, а бывают моменты, когда мы выходим в плюс. Но тогда у нас есть долги, которые мы отдаем. Бывают классные месяцы. Для нормальной жизни — это, наверное, $1,5-2 тыс. Но это очень много. Я считаю два садика, няню. Есть команда, заработная плата. Поэтому не выходим нормально в плюс, — призналась артистка.

Недавно Тарабарова призналась, что продает дом в коттеджном городке Белгравия из-за финансовых проблем.

Фото: скриншот из интервью Слава+