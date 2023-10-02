Певица Светлана Тарабарова рассказала о финансовых трудностях и призналась, на что ее семья больше всего тратит денег.

С началом полномасштабной войны многие украинцы потеряли доход, исполнительница оказалась в их числе. Тогда они с супругом Алексеем решили выставить дом на продажу в коттеджном городке Белгравия, за который выплачивали кредит. Тарабарова говорит, что жилье до сих пор продается.

— Мы ждем, может, какие-то кредиты откроются от страны, ипотека. Еще не решили этот вопрос, но очень хотим, чтобы мы продолжили тут жить, а там как будет, — сказала Тарабарова.

Больше всего денег в месяц семья тратит на бытовые вещи.

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— Аренда, заработная плата, еда и детский сад. На быт больше всего тратим, — поделилась певица.

Напомним, у Светланы и Алексея трое детей — сын Иван и дочери Мария и Полина. В третий раз Тарабарова стала мамой в апреле 2023 года.