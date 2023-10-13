Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, як змінилися її заробітки після початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що її “бізнес помер ще під час коронавірусу, та досі не може отямитися”.

– Навіть топові артисти, якби не було повномасштабного вторгнення, зараз заробляли б утричі більше, учетверо більше. Пивоваров, Монатік могли б заробляти сотні тисяч доларів. Попри все, у когось є дні народження, якась корпоративна історія. Небагато, але є. $2-3 тис. на місяць, звісно, є. Ми зараз активно розвиваємо диджитал, на Spotify почали підійматися перегляди, – сказала артистка.

Також Тарабарова розповіла, скільки грошей зараз витрачає. Вона зазначила, що орендує квартиру для батьків, які переїхали з Херсона до Києва.

Зараз дивляться

– Цифра завжди різна. Буває, йдемо трішки у борг, тоді допомагають друзі, а бувають моменти, коли ми виходимо в плюс. Але тоді у нас є борги, які ми віддаємо. Бувають класні місяці. Для нормального життя – це, напевно, $1,5-2 тис. Але це дуже багато. Я рахую два садочки, няню. Є команда, заробітна плата. Тому не виходимо нормально в плюс, – зізналась артистка.

Нещодавно Тарабарова зізналась, що продає будинок у котеджному містечку Белгравія через фінансові проблеми.

Фото: скриншот з інтерв’ю Слава +