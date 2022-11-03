Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, как часто видит своих детей во время полномасштабной войны в Украине — полуторагодовалого сына Ивана и четырехмесячную дочь Соломию.

На момент 24 февраля сыну артиста было восемь месяцев, дочь тогда еще находилась в утробе матери. Первые три месяца музыкант совсем не виделся со своей семьей.

— Это было невозможно. Я понимал, что должен сконцентрироваться на самом важном. Когда фронт стабилизировался, я понял, что, возможно, есть момент, когда можно увидеться — виделся буквально несколько дней… Я счастлив, что увидел свою маленькую дочь, когда она родилась и я держал ее на руках — это такое счастье, — вспоминает Вакарчук.

Святослав подчеркнул, что Бог очень мудрый и справедливый. С одной стороны можно сказать: — Как тяжело, когда во время войны рождаются дети.

Сейчас смотрят

— С другой стороны, если бы у меня сейчас не было сына и дочери, которые дают сумасшедшую силу и энергию, возможно, мне было бы труднее переживать эту войну. Может это и хорошо, что сейчас у меня есть такой оберег, как они. Это очень вдохновляет, — подчеркнул певец.

Несмотря на разлуку с семьей, Вакарчук говорит, слышал, как сын сказал первое слово и видел, как он впервые пошел. Все это происходило по видеосвязи.

Напомним, летом 2021 года Святослав Вакарчук расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

В конце августа 2021 года стало известно, что музыкант впервые стал отцом. В июле 2022 года у Вакарчука родилась дочь.

Личную жизнь артист тщательно скрывает, однако известно, что его возлюбленная — продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.