Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич обратилась в полицию из-за преследований и угроз со стороны агрессивного мужчины.

Артистка поделилась, как продвигается дело. В первую очередь исполнительница поблагодарила работников полиции, отметив, что на этот раз они серьезно взялись за дело.

— В этот раз мне серьезно помогают. Работает большая команда. Это пока все, что я могу вам сказать, но в этот раз я точно хочу довести дело до конца, — поделилась Злата.

Певица призывает всех женщин и мужчин, у которых происходят подобные ситуации не молчать, поскольку это только дает свободу преследователям.

— Сами понимаете — тайна следствия. Но читая комментарии я просто в шоке от того, насколько люди способны придумывать свои личные истории. Ребят, вы действительно думаете, что между нами есть какая-то история? Нет, все гораздо проще. Человек действительно преследует меня много лет, — отметила Злата.

Огневич сказала, что до последних событий никак не могла на него повлиять, поскольку в последний раз он угрожал жизни ее близких.

— Угрожает моим близким, угрожает мне. Я не чувствую себя в безопасности. Все, он своего добился. Я захожу к себе домой, на свою площадку и заглядываю, не стоит ли он там, — призналась артистка.

В полиции сообщили, что уже изучают предоставленные Златой видеозаписи и устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. Продолжается досудебное расследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК – угроза убийством. Мужчине грозит до двух лет ограничение свободы.

Напомним, 24 января Злата Огневич показала мужчину, который ее преследует на протяжении трех лет. В Instagram артистка опубликовала видео, на котором можно увидеть, как мужчина догоняет ее на машине. Он агрессивно угрожает артистке и ее отцу через открытое окно.

Кроме того, исполнительница публично обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому.