Украинская певица Злата Огневич показала мужчину, который три года преследует ее и угрожает.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором можно увидеть, как мужчина догоняет ее на машине. Он агрессивно угрожает Злате и ее отцу через открытое окно.

Огневич попросила Вадима Лебедя не преследовать ее и отметила, что передаст это видео в полицию. Мужчина сказал, что на самом деле ему нужна не Злата, а ее отец.

– Если еще раз увижу по телевизору, я тебя завалю или папу. Ты поняла меня, услышала? Ты чего ерундой занимаешься? Передавай кому хочешь, ты же знаешь, чем все закончится. Кого ты пугаешь? — сказал мужчина Злате.

Огневич призналась, что больше не может молчать об этой ситуации. Она публично обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

– В этой ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше трех лет) преследует неадекватный мужчина, и за это время никто не смог решить мою проблему. Он продолжает свои участившиеся в последнее время преследования. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация – это также один из видов насилия, – написала звезда.

Ранее Злата Огневич рассказывала о преследованиях. Однажды мужчина увидел артистку на улице возле ее дома и пошел за ней. Огневич буквально в последний момент успела закрыть дверь подъезда перед его лицом.

Артистка отметила, что неоднократно обращалась к правоохранителям, однако пока нет результата.