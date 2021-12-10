Главная героиня реалити Холостячка Злата Огневич рассказала, что при участии в проекте на нее вылился невероятный хейт со стороны пользователей сети. Более того, активизировался сталкер, который уже несколько лет преследует певицу.

Во время пост-шоу Злата рассказала, что мужчина снова ее преследовал. Однажды она едва убежала от него.

Мужчина увидел Холостячку на улице возле ее дома, и пошел за ней.

Огневич буквально в последний момент успела закрыть дверь подъезда перед его лицом.

Артистка отметила, что неоднократно обращалась к правоохранителям из-за этого сталкера, однако пока нет результата.

— Он на время перестал меня преследовать, однако появился снова, — отметила Злата.

Ранее Злата уже рассказывала о нем. Певицу два года преследовал фанат, который однажды напал на нее ночью.

— Меня преследовали фанаты и один даже вычислил, где я живу. Он напал на меня ночью. Это маньяк, который преследовал меня два года, но сейчас о нем ничего не слышно. Хотя один из топовых украинских телеканалов снял о нем сюжет. И в этом сюжете он с такой улыбкой на весь кадр говорит: “Да, я говорил, что хочу ее убить, но это я пошутил. Я бы никогда ей не угрожал таким”, — рассказывала Огневич.