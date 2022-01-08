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Не хватает Тарапаты: Огневич нарвалась на критику из-за новых фото с отдыха

8 января 2022, 13:28
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Злата Огневич

Украинская певица и главная героиня романтического реалити Злата Огневич поделилась откровенными фото в купальнике.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фотографии, на которых позирует в черном купальнике с вырезом на животе. Злата фотографировала сама себя с помощью селфи-палки, демонстрируя стройную фигуру с разных ракурсов.

По словам Огневич, она решила лететь на отдых в Африку спонтанно.

– Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке – тем более. Завтра еду на трехдневное Сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана (он уже не работает, все ок), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, выходит все как-то неожиданно замечательно! – написала Злата.

В комментариях поклонники звезды забросали ее комплиментами, а также отметили, что на отдыхе ей не хватает мужчины, а именно – участника Холостячки Максима Тарапаты.

  • Все супер, только Макса не хватает.
  • Неужели на отдыхе сама?
  • Златочка, когда Максик к вам подъедет? Что это за отдых без любви? В СПА вам такой массаж не сделают, что может Макс организовать. Впервые в жизни так переживаю за кого-то.
  • Златочка, вы непревзойденная в купальнике!
  • Хорошенькая, счастья вам в личной жизни.
  • Всех женихов профукала.
  • Ракурс сомнительный.
  • Эх, были на проекте Холостячка, а все равно пользуетесь селфи-палкой.
  • На этих фото не хватает Макса, – пишут в комментариях.
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Злата Огневич
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