Украинская певица и главная героиня романтического реалити Злата Огневич поделилась откровенными фото в купальнике.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фотографии, на которых позирует в черном купальнике с вырезом на животе. Злата фотографировала сама себя с помощью селфи-палки, демонстрируя стройную фигуру с разных ракурсов.

По словам Огневич, она решила лететь на отдых в Африку спонтанно.

– Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке – тем более. Завтра еду на трехдневное Сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана (он уже не работает, все ок), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, выходит все как-то неожиданно замечательно! – написала Злата.

В комментариях поклонники звезды забросали ее комплиментами, а также отметили, что на отдыхе ей не хватает мужчины, а именно – участника Холостячки Максима Тарапаты.