Украинская певица и главная героиня романтического реалити Злата Огневич поделилась откровенными фото в купальнике.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала фотографии, на которых позирует в черном купальнике с вырезом на животе. Злата фотографировала сама себя с помощью селфи-палки, демонстрируя стройную фигуру с разных ракурсов.
По словам Огневич, она решила лететь на отдых в Африку спонтанно.
– Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке – тем более. Завтра еду на трехдневное Сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана (он уже не работает, все ок), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, выходит все как-то неожиданно замечательно! – написала Злата.
В комментариях поклонники звезды забросали ее комплиментами, а также отметили, что на отдыхе ей не хватает мужчины, а именно – участника Холостячки Максима Тарапаты.
- Все супер, только Макса не хватает.
- Неужели на отдыхе сама?
- Златочка, когда Максик к вам подъедет? Что это за отдых без любви? В СПА вам такой массаж не сделают, что может Макс организовать. Впервые в жизни так переживаю за кого-то.
- Златочка, вы непревзойденная в купальнике!
- Хорошенькая, счастья вам в личной жизни.
- Всех женихов профукала.
- Ракурс сомнительный.
- Эх, были на проекте Холостячка, а все равно пользуетесь селфи-палкой.
- На этих фото не хватает Макса, – пишут в комментариях.