Певец Melovin за два концерта собрал средства на машину для Вооруженных сил Украины.

В Instagram артист сказал, что авто прибудет во Львов уже 26 мая, а после отправится на передовую к украинским воинам.

— Спасибо, Германия, за поддержку Украины… Вместе к победе! Каждый на своем фронте! Отдельная благодарность Министерству культуры и информационной политики Украины и Госпогранслужбе Украины, — отметил Melovin.

Исполнитель отметил, что продолжит и дальше свое музыкальное дело, чтобы приносить пользу Украине.

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Стоит отметить, что ряд украинских знаменитостей всячески помогают нашей стране в полномасштабной войне, которую начала РФ. Кто-то занимается волонтерской деятельностью, кто-то дает благотворительные концерты за границей, а кто-то выступает для наших воинов и мирных жителей.