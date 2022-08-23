Певец Владимир Дантес показал тату, которое сделал в честь родного Харькова. Сегодня, 23 августа в День Государственного флага Украины город отмечает 368 лет.

Артист решил по особенному выразить любовь к городу, в котором родился и прожил 20 лет. На руке он изобразил надпись 057 ХА.

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— Для тех, кто до сих пор не понял, что означают цифры — это телефонный код Харькова. Этот город навсегда в моем сердце, — объяснил Владимир.

Также он опубликовал пост в Instagram, в котором объяснил, что для него значит Харьков.

— Я прожил в Харькове 20 лет. Там я формировал себя. Я ходил в 36 школу на Артема. Всегда через молодежный парк, возле СК Политех, который сейчас уничтожен россиянами. Ходил во дворец детского и юношеского творчества в 7-16 лет. Это у площади Свободы, в которую также попали русские военные. В не подлежащей сейчас восстановлению облгосадминистрации я получал стипендию от города в течение года, — сказал Дантес.

Музыкант добавил, что сначала жил на площади Конституции, а первую любовь провожал на район Салтовка. Четыре года учился в музыкальном училище. Сейчас это все — уничтожено российскими оккупантами.

— Я могу долго писать о Харькове и могу еще дольше рассказывать о своих любимых местах. Потому что для меня — это самый лучший город. И люди там уникальны и самые лучшие. Я знаю, верю и уверен, что этот город станет еще лучше, чем был. Люди, защищающие город и страну – низкий поклон вам. Волонтеры, спасатели, харьковчане, я всегда буду благодарен вам за вашу смелость, — отметил Владимир.

Артист подытожил, что и дальше будет помогать и делать все на благо Харькова.