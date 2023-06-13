Певица MamaRika спела со своей мамой отрывок украинской песни, которая является особенной для.

В Instagram артистка обнародовала соответствующее видео, рассказав, что эту песню ее маме в детстве пела ее мама (бабушка Анастасия), которую исполнительница, к сожалению, никогда не видела.

Добавляет, бабушка имела невероятное сопрано, но судьба ее сложилась довольно трагично, и она рано ушла из жизни, так и не реализовав свою мечту петь для людей.

— Моя мама тоже имеет очень хороший голос, и теперь вы понимаете откуда во мне эти гены. Ни автора, ни других куплетов этой песни мама не помнит, но очень хочет, чтобы она жила, и осталась здесь, но уже спетая со мной, чтобы сохранить и не потерять это воспоминание, — поделилась MamaRika.

Также она добавила, что очень важно ценить традиции, лелеять наши корни, и передавать культурное наследие детям.