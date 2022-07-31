Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец в эфире информационного телемарафона рассказал, где его семья сейчас. Артист признался, что его семья за границей, но не в ЕС.

— Моя семья за границей. Какое-то время они были в Польше, а затем уехали в Японию, потому что жена переводчиком работает. Она уже была там, когда училась по обмену на четвертом курсе. Это для нее понятная страна, где ей приятно находиться, ведь она знает язык хорошо, — заявил Сергей.

Артист добавил, что в Польше было сложно оставаться.

— Очень огромное количество украинцев, людей, которые нуждаются во внимании от государства. Лучше место моей жены в Польше займет тот человек, у которого нет альтернативы, — признался Танчинец.

Музыкант добавил, что встретиться с женой намного сложнее, чем если бы она проживала в Польше.

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— Мы понимали, что не увидимся полгода-год. Я все еще считаю, что в Украину возвращаться все еще рано. Мы каждый день на связи, сын каждый день взрослеет. Это тяжело, и не хотелось бы пропускать это, но жаловаться нечего, — добавил артист.

Напомним, что группа Без обмежень постоянно поддерживает украинских военных своим творчеством, а также собирает благотворительные концерты для помощи ВСУ.

В конце весны музыканты презентовали клип на песню 24/02, который показал, как это дата изменила жизни миллионов украинцев. Жизнь многих людей уже никогда не будет прежней.