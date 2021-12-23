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Меню новогоднего стола: необычные рецепты от Эктора Хименеса-Браво

23 декабря 2021, 15:07
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
праздничный стол

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептами для новогоднего стола.

Мужчина отметил, что наверняка на каждом праздничном столе на Новый год будут оливье, шуба, крабовый салат и тарталетки, которые необходимо заполнить майонезом. Шеф-повар составил подборку рецептов, которые облегчат жизнь каждой хозяйки. Первое, что он  рекомендует приготовить — домашний майонез.

Рецепт приготовления домашнего майонеза

Ингредиенты:

  • яйцо — 2 штуки;
  • растительное масло — 250 г;
  • горчица — 2 чайные ложки;
  • лимонный сок — столовая ложка;
  • сахар — 0,5 столовой ложки;
  • соль — 0,5 столовой ложки.

Все ингредиенты должны быть комнатной температурой.

Способ приготовления:

  1. Яйца разбить в высокую узкую емкость, например, мерный стакан от блендера.
  2. Влейте в емкость масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте не двигаясь.
  3. Начнет образовываться густой майонез, добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать. По необходимости добавить еще соль, сахар или горчицу.

Рецепт приготовления картофели по-селянски

Ингредиенты:

  • картошка — 500 г;
  • масло;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель и порезать на дольки (главное — не допускать к ним влагу);
  2. Щедро посолить, поскольку соль создаст корочку на картошке и добавить масло.
  3. Выложить на пергамент в духовку, разогретую до 200 градусов. Оставить на 20-25 минут.
  4. Картофель мешать не нужно! Можно добавить чесночный соус при подаче.

Рецепт приготовления запеченной курицы

Ингредиенты:

  • курица;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Моем курицу, хорошо протираем.
  2. Смешиваем соль с перцем и натираем курицу со всех сторон и внутри.
  3. Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут до золотистой корочки.

Рецепт приготовления крабового салата без риса

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • огурцы (без семечек) — 280 г;
  • консервированная кукуруза — 280 г;
  • яйца — 5 штук;
  • домашний майонез — 100 г;
  • лук зеленый, зелень;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Нарезать все мелкими кубиками.
  2. Заправляем майонезом, солим и перчим.

Рецепт приготовления печеного картофеля с начинкой из тунца

Ингредиенты:

  • картофель — 4 большие;
  • тунец в собственном соку — банка;
  • моцарелла — 150-200 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Каждую картофель обматываем фольгой и запекаем при 180 градусах 20-25 минут.
  2. После того, как картофель запеклась разрезаем ее вдоль, имитируя карман.
  3. Разминаем картофель вилкой с маслом и добавляем немного моцареллы.
  4. Порезанную зелень смешиваем с тунцом. Выкладываем сверху на картофель, посыпаем моцареллой и ставим на 5 минут в духовку.

Рецепт приготовления фаршированного перца без риса и подлив

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 6 штук;
  • куриное бедро без кожи — 400 г;
  • твердый сыр — 200 г;
  • шампиньоны — 180 г;
  • йогурт или сметана — 10-12 столовых ложек;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Очищаем перец от семян, режем куриное филе на кубики, нарезаем грибы и натираем сыр на мелкой терке.
  2. Выкладываем в перец начинку слоями: сыр, грибы, йогурт, соль, перец, филе, сыр. По необходимости повторить.
  3. Запекаем на пергаменте в духовке при температуре 180-200 градусов 30-40 минут.

Рецепт приготовления новогоднего печеночного кекса

Ингредиенты:

  • куриная печень — 600 г;
  • яйцо — 2 штуки;
  • морковь — 150 г;
  • репчатый лук — 150 г;
  • кукурузная или пшеничная мука — 40 г;
  • растительное масло — 5 г;
  • мускатный орех — 1 г;
  • сладкая паприка — 3 г;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Морковь натираем на крупной терке, лук нарезаем мелкими кубиками.
  2. Пассируем лук и морковь на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
  3. Куриную печень промываем и удаляем видимый жир и пленочки. После измельчаем печень блендером.
  4. К измельченной печени добавляем яйца, муку. Смешиваем блендером до однородности.
  5. Массу солим, перчим, добавляем сладкую паприку, мускатный орех и пассированные овощи. Все перемешиваем.
  6. Выкладываем смесь в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
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Теги
Кулінарні рецепти , Новый год , Рецепти
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