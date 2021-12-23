Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептами для новогоднего стола.

Мужчина отметил, что наверняка на каждом праздничном столе на Новый год будут оливье, шуба, крабовый салат и тарталетки, которые необходимо заполнить майонезом. Шеф-повар составил подборку рецептов, которые облегчат жизнь каждой хозяйки. Первое, что он рекомендует приготовить — домашний майонез.

Рецепт приготовления домашнего майонеза

Ингредиенты:

яйцо — 2 штуки;

растительное масло — 250 г;

горчица — 2 чайные ложки;

лимонный сок — столовая ложка;

сахар — 0,5 столовой ложки;

соль — 0,5 столовой ложки.

Все ингредиенты должны быть комнатной температурой.

Способ приготовления:

Яйца разбить в высокую узкую емкость, например, мерный стакан от блендера. Влейте в емкость масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте не двигаясь. Начнет образовываться густой майонез, добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать. По необходимости добавить еще соль, сахар или горчицу.

Рецепт приготовления картофели по-селянски

Ингредиенты:

картошка — 500 г;

масло;

соль и перец.

Способ приготовления:

Очистить картофель и порезать на дольки (главное — не допускать к ним влагу); Щедро посолить, поскольку соль создаст корочку на картошке и добавить масло. Выложить на пергамент в духовку, разогретую до 200 градусов. Оставить на 20-25 минут. Картофель мешать не нужно! Можно добавить чесночный соус при подаче.

Рецепт приготовления запеченной курицы

Ингредиенты:

курица;

соль и перец.

Способ приготовления:

Моем курицу, хорошо протираем. Смешиваем соль с перцем и натираем курицу со всех сторон и внутри. Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут до золотистой корочки.

Рецепт приготовления крабового салата без риса

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

огурцы (без семечек) — 280 г;

консервированная кукуруза — 280 г;

яйца — 5 штук;

домашний майонез — 100 г;

лук зеленый, зелень;

соль, перец.

Способ приготовления:

Нарезать все мелкими кубиками. Заправляем майонезом, солим и перчим.

Рецепт приготовления печеного картофеля с начинкой из тунца

Ингредиенты:

картофель — 4 большие;

тунец в собственном соку — банка;

моцарелла — 150-200 г;

сливочное масло — 50 г;

зелень.

Способ приготовления:

Каждую картофель обматываем фольгой и запекаем при 180 градусах 20-25 минут. После того, как картофель запеклась разрезаем ее вдоль, имитируя карман. Разминаем картофель вилкой с маслом и добавляем немного моцареллы. Порезанную зелень смешиваем с тунцом. Выкладываем сверху на картофель, посыпаем моцареллой и ставим на 5 минут в духовку.

Рецепт приготовления фаршированного перца без риса и подлив

Ингредиенты:

болгарский перец — 6 штук;

куриное бедро без кожи — 400 г;

твердый сыр — 200 г;

шампиньоны — 180 г;

йогурт или сметана — 10-12 столовых ложек;

соль, перец.

Способ приготовления:

Очищаем перец от семян, режем куриное филе на кубики, нарезаем грибы и натираем сыр на мелкой терке. Выкладываем в перец начинку слоями: сыр, грибы, йогурт, соль, перец, филе, сыр. По необходимости повторить. Запекаем на пергаменте в духовке при температуре 180-200 градусов 30-40 минут.

Рецепт приготовления новогоднего печеночного кекса

Ингредиенты:

куриная печень — 600 г;

яйцо — 2 штуки;

морковь — 150 г;

репчатый лук — 150 г;

кукурузная или пшеничная мука — 40 г;

растительное масло — 5 г;

мускатный орех — 1 г;

сладкая паприка — 3 г;

соль, перец.

Способ приготовления: