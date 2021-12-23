Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептами для новогоднего стола.
Мужчина отметил, что наверняка на каждом праздничном столе на Новый год будут оливье, шуба, крабовый салат и тарталетки, которые необходимо заполнить майонезом. Шеф-повар составил подборку рецептов, которые облегчат жизнь каждой хозяйки. Первое, что он рекомендует приготовить — домашний майонез.
Рецепт приготовления домашнего майонеза
Ингредиенты:
- яйцо — 2 штуки;
- растительное масло — 250 г;
- горчица — 2 чайные ложки;
- лимонный сок — столовая ложка;
- сахар — 0,5 столовой ложки;
- соль — 0,5 столовой ложки.
Все ингредиенты должны быть комнатной температурой.
Способ приготовления:
- Яйца разбить в высокую узкую емкость, например, мерный стакан от блендера.
- Влейте в емкость масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте не двигаясь.
- Начнет образовываться густой майонез, добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать. По необходимости добавить еще соль, сахар или горчицу.
Рецепт приготовления картофели по-селянски
Ингредиенты:
- картошка — 500 г;
- масло;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Очистить картофель и порезать на дольки (главное — не допускать к ним влагу);
- Щедро посолить, поскольку соль создаст корочку на картошке и добавить масло.
- Выложить на пергамент в духовку, разогретую до 200 градусов. Оставить на 20-25 минут.
- Картофель мешать не нужно! Можно добавить чесночный соус при подаче.
Рецепт приготовления запеченной курицы
Ингредиенты:
- курица;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Моем курицу, хорошо протираем.
- Смешиваем соль с перцем и натираем курицу со всех сторон и внутри.
- Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут до золотистой корочки.
Рецепт приготовления крабового салата без риса
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г;
- огурцы (без семечек) — 280 г;
- консервированная кукуруза — 280 г;
- яйца — 5 штук;
- домашний майонез — 100 г;
- лук зеленый, зелень;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Нарезать все мелкими кубиками.
- Заправляем майонезом, солим и перчим.
Рецепт приготовления печеного картофеля с начинкой из тунца
Ингредиенты:
- картофель — 4 большие;
- тунец в собственном соку — банка;
- моцарелла — 150-200 г;
- сливочное масло — 50 г;
- зелень.
Способ приготовления:
- Каждую картофель обматываем фольгой и запекаем при 180 градусах 20-25 минут.
- После того, как картофель запеклась разрезаем ее вдоль, имитируя карман.
- Разминаем картофель вилкой с маслом и добавляем немного моцареллы.
- Порезанную зелень смешиваем с тунцом. Выкладываем сверху на картофель, посыпаем моцареллой и ставим на 5 минут в духовку.
Рецепт приготовления фаршированного перца без риса и подлив
Ингредиенты:
- болгарский перец — 6 штук;
- куриное бедро без кожи — 400 г;
- твердый сыр — 200 г;
- шампиньоны — 180 г;
- йогурт или сметана — 10-12 столовых ложек;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Очищаем перец от семян, режем куриное филе на кубики, нарезаем грибы и натираем сыр на мелкой терке.
- Выкладываем в перец начинку слоями: сыр, грибы, йогурт, соль, перец, филе, сыр. По необходимости повторить.
- Запекаем на пергаменте в духовке при температуре 180-200 градусов 30-40 минут.
Рецепт приготовления новогоднего печеночного кекса
Ингредиенты:
- куриная печень — 600 г;
- яйцо — 2 штуки;
- морковь — 150 г;
- репчатый лук — 150 г;
- кукурузная или пшеничная мука — 40 г;
- растительное масло — 5 г;
- мускатный орех — 1 г;
- сладкая паприка — 3 г;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Морковь натираем на крупной терке, лук нарезаем мелкими кубиками.
- Пассируем лук и морковь на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
- Куриную печень промываем и удаляем видимый жир и пленочки. После измельчаем печень блендером.
- К измельченной печени добавляем яйца, муку. Смешиваем блендером до однородности.
- Массу солим, перчим, добавляем сладкую паприку, мускатный орех и пассированные овощи. Все перемешиваем.
- Выкладываем смесь в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.