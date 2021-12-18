Вы уже составили меню новогоднего стола? Оливье, крабовый салат и, наверняка, шуба, без которой не обходятся зимние праздники. Классика надоела, однако есть множество интерпретаций ее приготовления и подачи. Так, чтобы она не выглядела как классический салат и удивила ваших гостей не только вкусовыми качествами, но и визуально.

Украинская шеф-повар и ведущая шоу МастерШеф Ольга Мартыновская поделилась видеорецептом шубы. Пошаговый рецепт приготовления — далее в материале.

Ингредиенты:

четыре средних свеклы;

одна картофель;

одна морковь;

два стебля зеленого лука;

одна столовая ложка домашнего майонеза;

50 г филе сельди;

соль, перец;

100 г соли для запекания;

30 г красной икры (факультативно).

Ингредиенты для майонеза:

один желток;

одна чайная ложка дижонской горчицы;

одна чайная ложка лимонного сока/фруктового уксуса;

150 мл масла;

соль, перец.

Способ приготовления:

Помойте овощи и прямо в кожуре выложите их на кусочки фольги. Добавьте туда по ложке соли (кстати, советую всегда запекать корнеплоды на соли – так они не высыхают внутри, а остаются сочными). Запекайте овощи в духовом шкафу при температуре 180°С в течение одного часа, но время зависит от их размера. Проверьте готовность кончиком ножа или шпажкой. Оставьте овощи остыть, затем очистите их. Нарежьте морковь, картофель и сельдь кубиком. Измельчите листья лука. Разрежьте свеклу пополам и выберите из нее середину. Положите внутрь рыбу, смесь картофеля, моркови и лука. Щедро смажьте майонезом и наверх выложите икру – как вишенку на торте!

Ольга Мартыновская призналась, что обожает готовить такую шубу и подавать к фуршетным столам.

— Все переносятся в магию детства и семейного праздника. А презентабельность стола осталась на высшем уровне, — подчеркнула Ольга.

К слову, классическое оливье также можно приготовить оригинально, заменив привычные ингредиенты на перепелиные яйца и мясо.

Детальный рецепт приготовления неклассического оливье на Новый год — читайте на Фактах ICTV.