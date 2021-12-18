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С запеченными овощами и красной икрой: неклассический рецепт шубы на Новый год

18 декабря 2021, 08:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
С запеченными овощами и красной икрой: неклассический рецепт шубы на Новый год

Вы уже составили меню новогоднего стола? Оливье, крабовый салат и, наверняка, шуба, без которой не обходятся зимние праздники. Классика надоела, однако есть множество интерпретаций ее приготовления и подачи. Так, чтобы она не выглядела как классический салат и удивила ваших гостей не только вкусовыми качествами, но и визуально.

Украинская шеф-повар и ведущая шоу МастерШеф Ольга Мартыновская поделилась видеорецептом шубы. Пошаговый рецепт приготовления — далее в материале.

Ингредиенты:

  • четыре средних свеклы;
  • одна картофель;
  • одна морковь;
  • два стебля зеленого лука;
  • одна столовая ложка домашнего майонеза;
  • 50 г филе сельди;
  • соль, перец;
  • 100 г соли для запекания;
  • 30 г красной икры (факультативно).

Ингредиенты для майонеза:

  • один желток;
  • одна чайная ложка дижонской горчицы;
  • одна чайная ложка лимонного сока/фруктового уксуса;
  • 150 мл масла;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи и прямо в кожуре выложите их на кусочки фольги. Добавьте туда по ложке соли (кстати, советую всегда запекать корнеплоды на соли – так они не высыхают внутри, а остаются сочными).
  2.  Запекайте овощи в духовом шкафу при температуре 180°С в течение одного часа, но время зависит от их размера. Проверьте готовность кончиком ножа или шпажкой.
  3. Оставьте овощи остыть, затем очистите их. Нарежьте морковь, картофель и сельдь кубиком. Измельчите листья лука.
  4. Разрежьте свеклу пополам и выберите из нее середину. Положите внутрь рыбу, смесь картофеля, моркови и лука. Щедро смажьте майонезом и наверх выложите икру – как вишенку на торте!

Ольга Мартыновская призналась, что обожает готовить такую шубу и подавать к фуршетным столам.

— Все переносятся в магию детства и семейного праздника. А презентабельность стола осталась на высшем уровне, — подчеркнула Ольга.

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К слову, классическое оливье также можно приготовить оригинально, заменив привычные ингредиенты на перепелиные яйца и мясо.

Детальный рецепт приготовления неклассического оливье на Новый год — читайте на Фактах ICTV.

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