Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, где служит ее муж Тимур Хромаев, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел в ряды ВСУ.

– Он – командир в 112 бригаде. Его подразделение – это более 100 человек. Их компетенция – радиоэлектронная борьба, БпЛА и дроны. Они с помощью технологий ликвидируют врага, и я им горжусь, – поделилась Ефросинина.

Рассказала об этом звезда в ответ на комментарии хейтеров, которые под ее постами в соцсетях язвительно сомневались в боевом опыте Хромаева. Реакция Маши Ефросининой на такие упреки была однозначной.

– Моя пиарщица запрещает мне материться, но моя первая реакция на такое – пошли нах*й. Кто вы? Горит у тебя зад, не пишет Ефросинина про мужа, напиши: “Маша, почему не рассказываете о муже?” Нет, оно пишет, что он в Пуще-Водице сидит. Ну с чего ты взяла? Это совсем разные формы общения, поэтому я посылаю грубо, — отметила телеведущая.

Ефросинина добавила, что публичные люди тоже уязвимы и испытывают эмоции. Особенно когда выпады и оскорбления задевают родных людей.

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Фото: скрин из интервью РБК-Украина