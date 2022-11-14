Ведущая Маша Ефросинина отреагировала на визит Зеленского в Херсон и высмеяла Путина. Своими мыслями звезда поделилась в Instagram.

Так, Маша выложила серию снимков с президентом Украины Владимиром Зеленским, который приехал в освобожденный Херсон через несколько дней после возврата территории. Смелость главы государства видно невооруженным взглядом.

— Не, ну это конечно гордость — все официальные военные источники до сих пор подчеркивают, что в Херсоне и области опасно для цивильных, а президент уже ходит по освобожденному городу, — заявила Маша.

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Впрочем, в России ситуация кардинально другая. К примеру, Путин так и не был в Херсоне, когда его оккупировали военные РФ. К тому же, слухи о его постоянном пребывании в бункере серьезно подмочили репутацию самого диктатора, и Ефросинина все об этом еще раз напомнила.

— Зеленский в Херсоне, пока кто-то 9 месяцев записывает своей ботоксной за***ой шизофренические уроки истории из бункера… — эмоционально выразилась Маша.

Напомним что и сама Ефросинина сталкивается с хейтом со стороны россиян. Телеведущая призналась, что уже давно не реагирует на сообщения в которой ей часто желают смерти и обзывают различными грубыми словами.