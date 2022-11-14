Ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на візит Зеленського в Херсон та висміяла Путіна. Своїми думками зірка поділилася в Instagram.

Так, Маша виклала серію знімків із президентом України Володимиром Зеленським, який приїхав до звільненого Херсона через кілька днів після повернення території. Сміливість глави держави помітна неозброєним поглядом.

– Ні, ну це, звичайно, гордість – всі офіційні військові джерела досі підкреслюють, що в Херсоні та області небезпечно для цивільних, а президент уже ходить по звільненому місту, – заявила Маша.

Зараз дивляться

Втім, у Росії ситуація кардинально інша. Наприклад, Путін так і не був у Херсоні, коли його окупували військові РФ. До того ж чутки про його постійне перебування у бункері серйозно заплямили репутацію самого диктатора, і Єфросиніна всім про це ще раз нагадала.

– Зеленський у Херсоні, поки хтось 9 місяців записує своєю ботоксною за***ою шизофренічні уроки історії з бункера… – емоційно висловилася Маша.

Нагадаємо, що і сама Єфросиніна стикається з хейтом з боку росіян. Телеведуча зізналася, що вже давно не реагує на повідомлення, в яких їй часто бажають смерті й обзивають різними грубими словами.