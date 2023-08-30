Ведущая Маша Ефросинина поделилась трогательным видео с мужем, предпринимателем и защитником Украины Тимуром Хромаевым. Сегодня, 30 августа, супруги отмечают 20 годовщину свадьбы, однако не так, как планировали это ранее.

В Instagram Маша показала видео из фото, на которых они с Тимуром предстали в разные периоды жизни. Сопроводила она его песней Дмитрия Кадная Тобі. По словам ведущей, 20 лет назад, во время их свадьбы, супруг прошептал ей на ухо: На 20-ю годовщину сделаем праздник еще круче.

— У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечный лист гостей, которые прошли с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи… Мы с Тимуром за эти годы создали наш дом в Киеве, родили здесь двоих детей. Построили карьеры, каждая из которых была направлена на развитие как социальной, так и экономической составляющей страны, — отметила Ефросинина.

Добавляет, Тимур на треть осетин, на треть грузин, она крымчанка, но вместе они создали украинскую семью. Планировали строить дом и развивать экосистему своих бизнесов.

— Пришла одна больная на всю голову мерзкая падла со своей армией убийц, и решила у нас все это забрать, как и у миллионов семей страны, провозгласив всех нас нацистами и недостойной нацией… Забрала у меня покой за мою семью, покой за моего мужа… Эта мр*зь забрала у нас наши планы и слезы счастья, оставив только слезы страха и разлуки, — поделилась Маша.

Сегодня она хочет сказать всем семьям, которые переживают то же самое — кровавый диктатор и его компания поплатятся за все, и вот тогда мы все будем праздновать.