Молодая украинская артистка Victoria Niro представила новый сингл Віра. В основу композиции легла реальная история девочки Веры, родившейся в первые дни полномасштабного вторжения в бомбоубежище. Кстати, именно поэтому ее родители так и назвали, мол, живут с верой в нашу победу.

— Другой смысл песни. Мы верим в вооруженные силы, в себя, в победу и мир! Чаще вспоминаем о вере в молитвах. Поэтому эта песня имеет особый смысл, который показывает нас настоящих и демонстрирует миру несокрушимость нашего духа, – говорит Victoria Niro.

Певица убеждает, что основной месседж работы – показать несокрушимость духа украинцев.

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