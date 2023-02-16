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Родилась в бомбоубежище! Victoria Niro представила песню Віра о ребенке войны

16 февраля 2023, 18:09
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Victoria Niro

Молодая украинская артистка Victoria Niro представила новый сингл Віра. В основу композиции легла реальная история девочки Веры, родившейся в первые дни полномасштабного вторжения в бомбоубежище. Кстати, именно поэтому ее родители так и назвали, мол, живут с верой в нашу победу.

— Другой смысл песни. Мы верим в вооруженные силы, в себя, в победу и мир! Чаще вспоминаем о вере в молитвах. Поэтому эта песня имеет особый смысл, который показывает нас настоящих и демонстрирует миру несокрушимость нашего духа, – говорит Victoria Niro.

Певица убеждает, что основной месседж работы – показать несокрушимость духа украинцев.

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Что пишут пользователи о треке Вера:

  • С верой в победу, верю в твой дальнейший успех, в еще большие достижения. Песня очень хорошая.
  • Как обычно, круто. Держитесь, украинцы! Вы выстоите, с вами весь мир! Мы верим в вашу победу! Салам из Казахстана! Слава Украине!
  • Очень круто. Благодарю вас, только что слушал стихотворение Крила Лины Костенко в исполнении Богдана Ступки, и сразу ваш клип, мурашки по коже пошли.
  • Неплохо, не хитяра, но в плейлисте пусть болтается, норм песенка. Спасибо, жду следующих песен.
  • Очень сильная песня! Очень трогательное исполнение!
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Теги
Війна в Україні Песня
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