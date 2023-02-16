Молодая украинская артистка Victoria Niro представила новый сингл Віра. В основу композиции легла реальная история девочки Веры, родившейся в первые дни полномасштабного вторжения в бомбоубежище. Кстати, именно поэтому ее родители так и назвали, мол, живут с верой в нашу победу.
— Другой смысл песни. Мы верим в вооруженные силы, в себя, в победу и мир! Чаще вспоминаем о вере в молитвах. Поэтому эта песня имеет особый смысл, который показывает нас настоящих и демонстрирует миру несокрушимость нашего духа, – говорит Victoria Niro.
Певица убеждает, что основной месседж работы – показать несокрушимость духа украинцев.
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Что пишут пользователи о треке Вера:
- С верой в победу, верю в твой дальнейший успех, в еще большие достижения. Песня очень хорошая.
- Как обычно, круто. Держитесь, украинцы! Вы выстоите, с вами весь мир! Мы верим в вашу победу! Салам из Казахстана! Слава Украине!
- Очень круто. Благодарю вас, только что слушал стихотворение Крила Лины Костенко в исполнении Богдана Ступки, и сразу ваш клип, мурашки по коже пошли.
- Неплохо, не хитяра, но в плейлисте пусть болтается, норм песенка. Спасибо, жду следующих песен.
- Очень сильная песня! Очень трогательное исполнение!