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Дети не должны проживать такое: Галкин поделился историей девочки из Мариуполя

12 апреля 2022, 10:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Максим Галкін

Российский ведущий Максим Галкин опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко.

В своем Instagram артист обнародовал видео, на котором маленькая Кира рассказывает, как они с мамой прятались в подвале и как она наступила на растяжку из-за чего была ранена.

— Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни, — написал Галкин.

Также Максим подчеркнул, что эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать.

Напомним, что ведущий открыто выступил против войны в Украине из-за чего был вынужден вместе с семьей покинуть Россию.

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Сейчас вместе со своей женой Аллой Пугачевой и двумя детьми Галкин находится в Израиле. Ранее в сети появились фото их предполагаемого дома в Кейсарии.

Фото: Максим Галкин

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