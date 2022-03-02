Певица Ани Лорак отменила ближайшие концерты в России, запланированные на март 2022 года.

Об этом Ани Лорак сообщила днем 2 марта. Сегодня она должна была выступить в Санкт-Петербурге.

Интересно, что сначала Лорак отменила концерт в Санкт-Петербурге, а спустя три часа сообщила об отмене всех предстоящих выступлений.

Ближайшие концерты артистки запланированы на октябрь 2022 года в Германии (Лемго, Гамбург, Оффенбах).

Вполне вероятно, что на такой шаг певица решилась из-за хейта поклонников. Еще утром было известно, что концерты Ани Лорак в России состоятся согласно графику.

24 февраля 2022 года Россия начала войну в Украине. Пока весь мир говорил слова поддержки и призывал Путина остановить агрессию, Ани Лорак ограничилась картинкой “Stop war”.

После слива в сеть номеров телефонов артистов, которые поддержали войну и режим Путина, Ани Лорак таки пришлось высказаться. На шестой день войны она напомнила всем, что является украинкой, а ее близкие находятся под обстрелами. Назвать Россию агрессором она до сих пор не решилась.