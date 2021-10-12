Компания Paramount выпустила трейлер будущего фильма под названием Крик (Scream) — перезагрузки культовой киносерии. Над фильмом работают создатели предыдущих четырех картин — Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет.

Фильм расскажет историю о знакомых по предыдущим картинам героях — на экраны вернутся Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс, но в этот раз к ним присоединятся и другие персонажи. Новые лица в фильме могут выйти на первый план, если Крик 5 успешно дебютирует в кинотеатрах.

Напомним, что Крик 4 дебютировал 10 лет назад — 15 апреля 2011 года.

Известно, что Paramount заявила о выходе трейлера в честь 25-летия первой картины серии.

Ранее в этом году Кортни Кокс объяснила, что Крик действительно следует за событиями четвертого фильма 2011 года, но это не совсем прямое продолжение.

— Будет круто и очень страшно. Это не перезагрузка, не ремейк, это просто новый релиз. Я думаю, он будет просто невероятным, — заявила Кортни.

Известно, что премьера фильма Крик состоится 14 января 2022 года.

Напомним, что на днях американский актер Тимоти Шаламе поделился первыми кадрами в образе Вилли Вонки. Знаменитость сыграет владельца завода сладостей в приквеле фильма Чарли и шоколадная фабрика.