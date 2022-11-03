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Почти 1,5 млн грн: Санина о собранных средствах The Hardkiss на помощь детям-сиротам

3 ноября 2022, 11:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Почти 1,5 млн грн: Санина о собранных средствах The Hardkiss на помощь детям-сиротам
Источник: Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, сколько коллективу удалось собрать средств на помощь для детей-сирот в рамках концертов Save Childhood в Турции.

Артистка отметила, что их выступления в Анталии и Стамбуле посетило около 1 500 человек. А с продажи билетов удалось собрать 1,4 млн грн.

— Вырученные средства будут переданы организаторами концертов проекта Childhood without War и будут потрачены на эвакуацию украинских детей-сирот из горячих точек в Турцию, а также оплату их проживания, — подчеркнула Юлия.

Исполнительница поблагодарила людей, которые посещают их концерты, а также слушают украинскую музыку.

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Стоит отметить, что сейчас многие звезды шоу-бизнеса — как украинского, так и зарубежного — делают свой вклад в победу Украины в полномасштабной войне. Кто-то стоит на защите страны, кто-то волонтерит, а кто-то проводит благотворительные мероприятия.

Так, например, в октябре Сергей Бабкин записал совместную песню с российским музыкантом Борисом Гребенщиковым. Цель композиции Face to Face (Віч-на-віч) — популяризировать платформу UNITED24 для сбора средств на помощь Украине.

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Теги
The Hardkiss Благотворительность Концерт Юлия Санина
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