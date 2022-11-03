Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, скільки колективу вдалося зібрати коштів на допомогу для дітей-сиріт під час концертів Save Childhood в Туреччині.

Артистка зазначила, що їхні виступи в Анталії та Стамбулі відвідало близько 1 500 осіб. А з продажу квитків вдалося зібрати 1,4 млн грн.

– Виручені кошти будуть передані організаторами концертів проєкту Childhood without War і будуть витрачені на евакуацію українських дітей-сиріт із гарячих точок до Туреччини, а також оплату їхнього проживання, – підкреслила Юлія.

Виконавиця подякувала людям, які відвідують їхні концерти, а також слухають українську музику.

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Варто зазначити, що наразі багато зірок шоу-бізнесу – як українського, так і зарубіжного – роблять свій внесок у перемогу України в повномасштабній війні. Хтось стоїть на захисті країни, хтось волонтерить, а хтось проводить благодійні заходи.

Так, наприклад, у жовтні Сергій Бабкін записав спільну пісню з російським музикантом Борисом Гребенщиковим. Мета композиції Face to Face (Віч-на-віч) – популяризувати платформу UNITED24 для збору коштів на допомогу Україні.