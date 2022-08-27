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Шайа Лабаф поблагодарил свою бывшую за обвинения в насилии: Спасла мне жизнь

27 августа 2022, 17:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Шая Лабаф
Источник: Getty Images

Американский актер Шайа Лабаф поблагодарил свою бывшую певицу FKA Twigs за то, что она спасла его жизнь после публичного обвинения в безжалостном насилии. В 2020 году артистка подала на звезду в суд за побои, нападение и причинение эмоционального стресса.

Тогда певица заявляла, что Лабаф душил ее, угрожал разбить машину, в которой они оба находились, а также сознательно заразил ее венерическим заболеванием. 

Шайа опроверг эти обвинения, и заявил, что она не имеет права на возмещение ущерба и помощь.

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После этого он даже думал о суециде — на фоне обвинений от него отвернулись все близкие, включая мать, которая с ним не общается. Также ему полностью закрыли дорогу в кино, да и на публике появляться ему стыдно.

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Обвинения позволили ему сделать сдвиг точки зрения — он увидел, что бывшая ему спасла жизнь.

-Я был так расстроен и обижен на женщину, которая обвинила меня во всем этом. Хотел в Twitter написать об этом, и рассказать всю ситуацию. Теперь я действительно вижу, что она спасла мне жизнь. Она для меня святая в моей жизни. Сдвиг перспективы кажется чудом, — заявил актер.

Теперь он пытается стать лучшей версией себя, и даже отказался от алкоголя — более 600 дней он абсолютно трезвый.

Напомним, что сейчас Лабаф в отношениях с Мией Гот — у пары родилась дочь в апреле этого года. Известно, что девочку назвали Изабель.

Источник
PageSix
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