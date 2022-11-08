Американская певица Мадонна продолжает удивлять поклонников своими выходками. На этот раз 64-летняя звезда станцевала тверк в нижнем белье.

Соответствующим видео артистка поделилась в TikTok. В ролике она предстала в черном кружевном полупрозрачном бюстгальтере, плавках с высокой талией и колготках в сеточку.

Сейчас смотрят

Посмотрев в камеру первые несколько секунд, Мадонна начала покачивать талией и в какой-то момент поправила нижнее белье. Затем она высунула язык, чтобы облизать губы и повернулась к камере, чтобы показать свои ягодицы, после чего начала тверкать. Все это происходило под трек Luclover L$D.

В комментариях поклонники выразили свою обеспокоенность, отметив, что Мадонна пугает их своими выходками.

Мадонна уже не та.

Моргни, если тебе нужна помощь.

Мадонны больше не существует… Я понятия не имею, кто этот человек.

Говорите о Мадонне, что хотите, но она легенда.

Мадонна всегда вызывала споры. Почему вы все думали, что она изменится с возрастом?

Когда я буду в ее возрасте, я хочу быть такой же свободной, полной жизни и мне наплевать.

Мадонна… Ты в порядке? — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что уже на протяжении долгого периода Мадонна выкладывает провокационные фото и видео, на которых чаще всего оголяется. Очевидно, звезда гонится за молодостью, поскольку также не пренебрегает услугами пластических хирургов, что четко прослеживается в ее внешности.