Пусть Иисус сядет за руль: Мадонна разделась на капоте автомобиля

Американская певица Мадонна опубликовала новую серию провокационных фото. Автомобиль, двусмысленные позы, обнажение — все, казалось бы стандартно для артистки, но она умудрилась добавить туда каплю религии.

В сторис Instagram она выложила ряд снимков, на которых позирует в белье и бюстгальтере с корсетом.

Также она некоторых фото она держит крест, а сверху красуется подпись: Пусть Иисус сядет за руль.

На странице певицы появились и другие фото. На снимках Мадонна позирует на автомобиле в откровенных позах, показывает ягодицы и свою новую накидку.

И все бы ничего, но на накидке надпись: Боже, храни королеву.

Пользователей, уже не удивляю ни откровенные фото, ни провокация на религии. Поэтому в комментариях больше всего шуток в сторону

Мадонны. Без моралистов в стиле Как бабушка может делать такое фото не обошлось.

Что пишут в комментариях:

Что это за машина? Любовь! Врмм Врммм современный маслкар! Хорошие диски!

Я слышал, ты работаешь в автомастерской.

Ты Мадонна богиня. С подросткового возраста и до самого конца нашей жизни! Твоя музыка и энергия живут внутри нас.

Вы икона, используйте свою платформу для чего-то большего, чем эти фотографии.

Моя королева.

Вы работаете в кузовном цехе?

Прекратите. Ваши дети смотрят на это и, вероятно, смущаются.

Бабушка ведет себя как старшеклассница.

Кстати, стебать религиозную тематику Мадонна любит давно, даже очень давно. Чего только стоит ее клип на трек Like A Prayer, который датируется 1989 годом.

В ту же копилку можно добавить и ее выступление на Евровидение в Израиле.