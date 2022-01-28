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Пусть Иисус сядет за руль: Мадонна разделась на капоте автомобиля

28 января 2022, 12:12
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
мадонна
Источник: Depositphotos

Американская певица Мадонна опубликовала новую серию провокационных фото. Автомобиль, двусмысленные позы, обнажение — все, казалось бы стандартно для артистки, но она умудрилась добавить туда каплю религии.

В сторис Instagram она выложила ряд снимков, на которых позирует в белье и бюстгальтере с корсетом.

Также она некоторых фото она держит крест, а сверху красуется подпись: Пусть Иисус сядет за руль.

На странице певицы появились и другие фото. На снимках Мадонна позирует на автомобиле в откровенных позах, показывает ягодицы и свою новую накидку.

И все бы ничего, но на накидке надпись: Боже, храни королеву.

Пользователей, уже не удивляю ни откровенные фото, ни провокация на религии. Поэтому в комментариях больше всего шуток в сторону

Мадонны. Без моралистов в стиле Как бабушка может делать такое фото не обошлось.

Что пишут в комментариях:

  • Что это за машина? Любовь! Врмм Врммм современный маслкар! Хорошие диски!
  • Я слышал, ты работаешь в автомастерской.
  • Ты Мадонна богиня. С подросткового возраста и до самого конца нашей жизни! Твоя музыка и энергия живут внутри нас.
  • Вы икона, используйте свою платформу для чего-то большего, чем эти фотографии.
  • Моя королева.
  • Вы работаете в кузовном цехе?
  • Прекратите. Ваши дети смотрят на это и, вероятно, смущаются.
  • Бабушка ведет себя как старшеклассница.

Кстати, стебать религиозную тематику Мадонна любит давно, даже очень давно. Чего только стоит ее клип на трек Like A Prayer, который датируется 1989 годом.

В ту же копилку можно добавить и ее выступление на Евровидение в Израиле.

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