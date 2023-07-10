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С косичками и красными губами: Мадонну заметили на прогулке после госпитализации

10 июля 2023, 12:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Getty Images

Эпатажную американскую певицу Мадонну заметили во время прогулки с подругой.

Несмотря на проблемы со здоровьем, звезда выглядела довольно неплохо, но лицо постаралась скрыть солнцезащитными очками и шляпой. Волосы Мадонна собрала в две косы, а макияж сделала с акцентом на красные губы. Также она несколько тяжело опиралась на фонарный столб, ожидая, чтобы перейти улицу.

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В целом, исполнительница выглядела счастливой и проблем с ходьбой у нее не наблюдалось, хотя шла она не торопясь.

Напомним, в конце июня Мадонна попала в больницу и несколько дней провела в реанимации. По словам ее менеджера, причиной госпитализации стала серьезная бактериальная инфекция.

Друзья и коллеги Мадонны говорят, что она сама изнурила свой организм, поскольку работала сверхурочно над своим туром Celebration в честь 40-летия музыкальной карьеры.

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Позже также появились предположения, что Мадонна могла попасть в больницу из-за передозировки наркотиками. Врачи якобы ввели ей препарат, который используется в таких случаях и при остром септическом шоке.

Источник
PageSix
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Мадонна
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