Эпатажную американскую певицу Мадонну заметили во время прогулки с подругой.

Несмотря на проблемы со здоровьем, звезда выглядела довольно неплохо, но лицо постаралась скрыть солнцезащитными очками и шляпой. Волосы Мадонна собрала в две косы, а макияж сделала с акцентом на красные губы. Также она несколько тяжело опиралась на фонарный столб, ожидая, чтобы перейти улицу.

В целом, исполнительница выглядела счастливой и проблем с ходьбой у нее не наблюдалось, хотя шла она не торопясь.

Напомним, в конце июня Мадонна попала в больницу и несколько дней провела в реанимации. По словам ее менеджера, причиной госпитализации стала серьезная бактериальная инфекция.

Друзья и коллеги Мадонны говорят, что она сама изнурила свой организм, поскольку работала сверхурочно над своим туром Celebration в честь 40-летия музыкальной карьеры.

Позже также появились предположения, что Мадонна могла попасть в больницу из-за передозировки наркотиками. Врачи якобы ввели ей препарат, который используется в таких случаях и при остром септическом шоке.