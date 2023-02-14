Повномасштабна війна – жахлива і трагічна подія, з якою зіткнулася наша країна та всі її громадяни в 2022 році. Ми всі як ніколи об’єдналися, щоб довести нашому ворогові, що ми непереможні. Крім того, що українці стали одним цілим, хтось у цей час навіть знайшов своє кохання.

Справжнім почуттям війна – не перешкода, і ніколи не знаєш, де і під час яких подій зустрінеш свою другу половинку. Факти ICTV склали добірку зірок, які знайшли кохання під час війни, серед них співачки Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська, модель Даша Астаф’єва, ведучий Володимир Остапчук, актор Тарас Цимбалюк.

Надя Дорофєєва – Михайло Кацурін

Під час війни стало відомо про те, що Надя Дорофєєва і співак Володимир Дантес вирішили розійтися. Саму причину такого рішення вони не озвучували, проте вона очевидна.

Зараз дивляться

Через деякий час Надя зізналася, що перебуває у стосунках із ресторатором Михайлом Кацуріним, який був другом сім’ї.

Закохані не приховують своїх почуттів і навіть записують спільні пісні, чого Дорофєєва не робила з Дантесом.

Наталія Могилевська

Артистка зізналася, що знайшла своє кохання під час війни, незважаючи на те, що з цим чоловіком вони були знайомі 20 років тому. Хто став обранцем співачки, Наталія не зізнається. Каже, зараз не час.

Можливо, після нашої перемоги Могилевська таки представить свого коханого, з яким хоче побудувати сім’ю. Відомо, що живуть вони разом.

Даша Астаф’єва

Модель також не розкриває особистість свого обранця. Крім того, Даша говорила, що зараз не час для стосунків, але серцю не накажеш.

За словами Астаф’євої, бойфренд оригінально до неї залицявся, а тому – підкорив її серце.

Володимир Остапчук

Офіційних коментарів із цього приводу телеведучий не давав, проте очевидно, що він розлучився з дружиною і закрутив новий роман.

Обраницею Остапчука стала журналістка Катерина Полтавська. Ба більше, хоч вони і не розкривають своїх стосунків, у їхніх соціальних мережах можна помітити багато схожих речей, наприклад – однакові локації.

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, Катерина одного разу натякнула, що почала зустрічатися з Володимиром вже тоді, коли він був холостяком. Сам Остапчук і його екскохана Христина Горняк нічого з приводу розлучення не говорили.

Тарас Цимбалюк – Світлана Готочкіна

Актор Тарас Цимбалюк також розлучився з дружиною, візажисткою Тіною Антоненко під час війни. Довго чоловік не був у статусі холостяка, і незабаром стало відомо про його роман із рестораторкою Світланою Готочкіною.

Якийсь час закохані приховували особистості одне одного, проте шанувальники майже одразу розсекретили їхній роман, який вже незабаром підтвердили і вони самі.

Як бачимо, прикладів серед зірок – безліч. Якщо ви зараз самотні, хто знає – раптом і вам пощастить зустріти свою другу половинку в цей складний час, коли нам всім так потрібна підтримка одне одного.