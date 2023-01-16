Певица Наталья Могилевская рассказала о своей личной жизни и новом возлюбленном, личность которого предпочитает держать в секрете.

Приближен ли ее избранник к шоу-бизнесу и имеет ли вообще к нему хоть какое-то отношение, исполнительница также раскрывать не стала, поскольку не хочет во время войны видеть новости об этом. Однако некоторыми секретами поделилась.

— Дело в том, что должна быть определенная гармония. Я мечтала всегда об отношениях, как задумал Господь, а он задумал. Главные мужские качества — активность, целеустремленность, борьба, сила, напряжение для достижения результатов… Я отказалась от построения отношений до тех пор, пока не пойму, что могу быть классной женой, — сказала Наталья.

Признается, сейчас стала мягче, спокойнее, менее переживает по поводу карьеры, результатов и другого.

Сейчас смотрят

— Я нашла в своей жизни и в сердце место для семьи, мужа. То есть я дома намного спокойнее. Он очень сильный человек и хочу открыть секрет — мы были знакомы 20 лет назад. Он пытался какие-то отношения построить, но это было невозможно. Он был очень жесткий к тому, как должна вести себя женщина, а я была заточена на карьеру, — подчеркнула Могилевская.

Добавляет, хочет большую семью, но как именно это будет происходить — пока не знает.