Украинская певица Светлана Лобода, строящая карьеру в России, рассказала, где проведет Новый год 2022 и поделилась семейными традициями.

Артистка призналась, что хотела бы встретить Новый год в кругу семьи — с дочками и мамой, однако это всего лишь мечты. Встретит исполнительница год Тигра на сцене.

Светлана сказала, что не любит объедаться за новогодним столом, но любит напиваться шампанским. Любимые лакомства из праздничного меню — мамин Наполеон, шуба, оливье, мандарины и шампанское.

Также певица сказала, что не ассоциирует себя с каким-то новогодним блюдом, поскольку это странно. Поделилась артистка и новогодними традициями семьи.

— На Новый год мы собираемся в кругу семьи, даже если не складывается в саму новогоднюю ночь, то под утро мы обязательно должны быть вместе, праздновать наш любимый праздник, — отметила Лобода.

Ранее планами но новогоднюю ночь поделились звезды Нового канала — Леся Никитюк, Сергей Притула и Александр Педан.

Так, Сергей Притула отметил, что его планы повторяются ежегодно и празднует Новый год он дома с семьей. Леся Никитюк пока что еще не решила, артистка призналась, что в выборе ей помогает монетка, которую она подбрасывает.

— Бросаю монетку и действую в зависимости от того, что выпадет, – призналась телеведущая.

Александр Педан также хочет быть с семьей, поэтому даже отказался от работы. Ведущий отметил, что возможно они прогуляются в гости к кумовьям.