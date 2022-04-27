Офис шерифа округа Санта-Фе раскрыл подробности дела об убийстве украинского оператора Галины Хатчинс на съемках фильма Алека Болдуина. Правоохранительные органы опубликовали пакет документов, в котором было несколько необычных видео.

Так, в одном ролике засняли Болдуина, который репетирует на съемочной площадке, видео с допроса актера, а также первые фото и видео спустя несколько минут после смертельного выстрела из пистолета на съемках фильма Ржавчина.

На видео с допросом Болдуин заявляет, что не знает, как в револьвере оказался боевой патрон. Также есть текстовая расшифровка разговоров с помощником режиссера Дэйва Холлса о том, что Алек попытается сделать его козлом отпущения.

Адвокат Болдуина заявил, что часть опубликованных материалов свидетельствуют о невиновности режиссера. К тому же он активно сотрудничает со следствием.

— Информация в очередной раз доказала, что мой клиент не виновен в трагедии. В документах также есть слова оператора, который заявил, что Болдуин очень осторожно обращался с оружием, — уверяет адвокат Люк Никас.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что многие аспекты остаются невыясненными, в частности судебно-медицинская экспертиза огнестрельного оружия и баллистики ФБР, а также анализ ДНК и скрытых отпечатков пальцев.

Первые минуты после убийства Галины Хатчинс на съемках фильма уже опубликовали в сети.

Спустя время Мендоса добавил, что никто так и не признался в том, как боевые патроны попали на съемочную площадку.

Он рассказал, что правоохранительные органы имеют часть переписки эксперта по оружию фильма Ржавчина Ханны Гуттиерес Рид с поставщиком боеприпасов к предыдущему фильму. Мендоса не стал никого обвинять, но заявил, что содержание переписки вызывает опасения, и сейчас она является предметом расследования.

Напомним, 22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок вестерна. Оружие использовалось на площадке в качестве реквизита. Как оказалось, в барабане был боевой патрон.