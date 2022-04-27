Офіс шерифа округу Санта-Фе розкрив подробиці справи про вбивство українського оператора Галини Гатчинс на зніманнях фільму Алека Болдвіна. Правоохоронці опублікували пакет документів, у якому було кілька незвичайних відео.

Так, в одному ролику зняли Болдвіна, який репетирує на знімальному майданчику, відео з допиту актора, а також перші фото та відео через кілька хвилин після смертельного пострілу з пістолета на зніманнях фільму Іржа.

На відео з допитом Болдвін заявляє, що не знає, як у револьвері опинився бойовий патрон. Також є текстове розшифрування розмов з помічником режисера Дейва Голлса про те, що Алек спробує зробити його цапом-відбувайлом.

Адвокат Болдвіна заявив, що частина опублікованих матеріалів свідчить про невинність режисера. До того ж він активно співпрацює зі слідством.

– Інформація вкотре довела, що мій клієнт не винний у трагедії. У документах також є слова оператора, який заявив, що Болдвін дуже обережно поводився зі зброєю, – запевнив адвокат Люк Нікас.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що багато аспектів залишаються нез’ясованими, зокрема судово-медична експертиза вогнепальної зброї та балістики ФБР, а також аналіз ДНК та прихованих відбитків пальців.

Перші хвилини після вбивства Галини Гатчинс на зніманнях фільму вже опублікували в мережі.

Через деякий час Мендоса додав, що ніхто так і не зізнався про те, як бойові патрони потрапили на знімальний майданчик.

Він розповів, що правоохоронні органи мають частину листування експерта зі зброї фільму Іржа Ганни Гуттієрес Рід із постачальником боєприпасів до попереднього фільму. Мендоса нікого не звинуватив, але заявив, що зміст листування викликає занепокоєння, і зараз воно є предметом розслідування.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час знімання вестерну. Зброя використовувалася на майданчику як реквізит. Як виявилось, у барабані був бойовий патрон.