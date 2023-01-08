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Лицемерка! Ани Лорак разозлила украинцев, вспомнив, как снималась в Украине

8 января 2023, 11:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ани Лорак
Источник: Ани Лорак

Певица-предательница Ани Лорак вспомнила времена, когда снималась в Украине.

В Instagram артистка обнародовала фрагмент из мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки. Он был снят в 2002 году украинским режиссером Семеном Горовым.

— С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом, — написала предательница.

Таким образом артистка, замалчивающая войну в родной стране, решила поздравить подписчиков с Рождеством, что разозлило украинцев.

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  • С тех пор многое изменилось, например, ты предала Родину.
  • Настоящие украинки поют для Украины, а не на Россию работают.
  • К сожалению, вы теперь другая и из украинского у вас только корни.
  • Лицемерка! Сиди там и не высовывайся.
  • Даже в такой светлый праздник столько желчи.
  • Не позорь Украину!
  • Не ностальгируйте и не примазывайтесь ко всему украинскому, поскольку этот мюзикл — работа наших медиа. — Пишут пользователи сети.

С начала полномасштабного вторжения артистка делает вид, что ничего не произошло. Она публикует посты, в которых желает всем счастья и любви, игнорируя то, что творит страна-агрессор в Украине.

Недавно Ани Лорак и вовсе заговорила о брате, который прятался в подвале во время атаки РФ. Тогда же предательница выразила надежду, что в 2023 году сможет объединиться за столом с родными, которые сейчас находятся в Украине.

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