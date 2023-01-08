Співачка-зрадниця Ані Лорак згадала часи, коли знімалася в Україні.

В Instagram артистка оприлюднила фрагмент із мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки. Він був знятий в 2002 році українським режисером Семеном Горовим.

– З теплотою згадую час, коли працювали над цим фільмом, – написала зрадниця.

Так артистка, яка замовчує війну в рідній країні, вирішила привітати підписників із Різдвом, що розлютило українців.

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З тих пір багато що змінилося, наприклад, ти зрадила Батьківщину.

Справжні українки співають для України, а не на Росію працюють.

На жаль, ви тепер інша і з українського у вас тільки коріння.

Лицемірка! Сиди там і не висовуйся.

Навіть в таке світле свято стільки жовчі.

Не ганьби Україну!

Не ностальгуйте і не примазуйтесь до всього українського, оскільки цей мюзикл – робота наших медіа, – пишуть користувачі мережі.

З початку повномасштабного вторгнення артистка робить вигляд, що нічого не сталося. Вона публікує пости, в яких бажає всім щастя і любові, ігноруючи те, що творить країна-агресор в Україні.

Нещодавно Ані Лорак і зовсім заговорила про брата, який ховався в підвалі під час атаки РФ. Тоді ж зрадниця висловила надію, що в 2023 році зможе об’єднатися за столом з рідними, які зараз перебувають в Україні.