Певица-предательница Ани Лорак рассказала о брате, который в новогоднюю ночь прятался в подвале под звуки бомб.

На личной странице в Instagram артистка, которая умалчивает полномасштабную войну, опубликовала пост на украинском языке.

Она выразила надежду, что в 2023 году сможет объединиться за столом с родными, которые сейчас находятся в Украине.

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— Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время как он прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот Новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть — нашими семьями, – написала она.

Отметим, что Ани Лорак снова не назвала Россию агрессором и не признала, что в ее родной стране продолжается кровавая полномасштабная война, развязанная Путиным.

Певица продолжает жить и строить карьеру в РФ. Недавно Лорак выступила перед россиянами в рамках новогоднего концерта, и пожелала им счастья.