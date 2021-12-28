Американский рэпер Канье Уэст купил особняк через дорогу от своей бывшей жены, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Известно, что новое жилище музыканта обошлось ему в $4,5 млн и расположено в Лос-Анджелесе. Канье хочет быть поближе к Ким и их трем общим детям.

Так, площадь дома составляет более 3 650 квадратных метров — в самом здании есть пять спален, 3 ванные комнаты, кухня, а также гостиная с камином. На территории также расположены бассейн и конюшня.

Это достаточно скромное жилище — изначально пара вместе жила в доме Кардашьян, который Уэст проектировал на протяжении нескольких лет. После расставания дом остался бывшей жене.

Не секрет, что репер все еще пытается восстановить отношение с Ким, которая сейчас встречается с комиком и актером Питом Дэвидсоном. Бракоразводным процессом звезда занимается уже около года, однако рэпер всячески игнорирует все ее просьбы. В ноябре Уэст всячески заявлял, утверждая, что Бог хочет, чтобы он и Кардашьян были вместе. Сейчас Уэст готов меняться ради брака.

Это не первая покупка недвижимости репера за последнее время — в сентябре он купил пляжный домик в Малибу за $53,7 млн.