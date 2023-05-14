Певица Дженнифер Лопес переживает за свой брак с Беном Аффлеком из-за папарацци. Люди с камерами и фотоаппаратами преследуют звезду кино, и это может положить конец браку двух знаменитостей.

Так, недавно Лопес и Аффлека засняли во время ссоры на улице, где Бен захлопнул дверь автомобиля прямо перед лицом артистки. Видео быстро распространилось в сети — в коротком ролике видно, что актер выглядел расстроенным.

Еще один инцидент показал, что брак звезд трещит по швам — во время премьеры фильма Мать с Лопес в главных ролях, Бен накричал на свою жену при всех, и демонстрирует поведение, которое наблюдалось за ним 20 лет назад во время встречаний с Дженнифер.

По Аффлеку видно, что ему не хватает личного пространства, особенно в публичных местах.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс убеждена, что эти две вспышки могут быть признаком того, что пара обречена не продержаться долгое время.

— Их предыдущий разрыв оставил Дженнифер с разбитым сердцем, и она предположила, что “осада” со стороны прессы стала проблемой для них как пары. Инцидент с дверью машины произошел после нескольких очень милых моментов между парой, когда они пошли выпить кофе — Бен выходит из себя, когда видит камеру рядом, — заявила Джуди.

Ранее Аффлек рассказал, что в нем хотела бы изменить Лопес. Актер считает, что это была бы краткость в разговоре. Сам артист уверен, что он может долго продолжать обсуждать одну и ту же тему, и это далеко не всегда уместно.