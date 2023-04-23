Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Говорю и говорю: Аффлек рассказал о своем главном недостатке для Лопес

23 апреля 2023, 11:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Аффлек
Источник: Depositphotos

Во время участия в Шоу Дрю Бэрримор Бен Аффлек рассказал, что в нем хотела бы изменить его жена Дженнифер Лопес. 

— Возможно, она хотела бы привить мне краткость в манере говорить. Не знаю, заметила ли ты, но я говорю и говорю, и делаю это по кругу, — признался Бен.

Правда, такого разговора между звездной парой не было за время отношений. 

— Она никогда не говорила мне этого, но это мое предположение, — добавил он.

Ранее стало известно, что Аффлек много пил и хотел выпрыгнуть из окна из-за съемов фильма Лига справедливости 2016 года. У звезды долгое время были проблемы со спиртными напитками, и он даже прошел курс лечения.

Что касается совместной жизни с Дженнифер, то пара очень довольна решением сойтись. В конце зимы Аффлек и Лопес сделали парное тату. У певицы оно расположено под грудью — нарисован знак бесконечности и стрела.

Читайте также:
Лопес и АффлекДженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные тату

Теги
Бен Аффлек Дженнифер Лопес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь