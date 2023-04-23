Во время участия в Шоу Дрю Бэрримор Бен Аффлек рассказал, что в нем хотела бы изменить его жена Дженнифер Лопес.

— Возможно, она хотела бы привить мне краткость в манере говорить. Не знаю, заметила ли ты, но я говорю и говорю, и делаю это по кругу, — признался Бен.

Правда, такого разговора между звездной парой не было за время отношений.

— Она никогда не говорила мне этого, но это мое предположение, — добавил он.

Ранее стало известно, что Аффлек много пил и хотел выпрыгнуть из окна из-за съемов фильма Лига справедливости 2016 года. У звезды долгое время были проблемы со спиртными напитками, и он даже прошел курс лечения.

Что касается совместной жизни с Дженнифер, то пара очень довольна решением сойтись. В конце зимы Аффлек и Лопес сделали парное тату. У певицы оно расположено под грудью — нарисован знак бесконечности и стрела.