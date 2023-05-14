Співачка Дженніфер Лопес переживає за свій шлюб із Беном Аффлеком через папараці. Люди з камерами та фотоапаратами переслідують зірку кіно, і це може покласти край союзу двох знаменитостей.

Так, нещодавно Лопес і Аффлека зняли під час сварки на вулиці, де Бен зачинив двері автомобіля просто перед обличчям артистки. Відео швидко поширилося в мережі – у короткому ролику видно, що актор виглядав засмученим.

Ще на одному відео знято, як під час прем’єри фільму Мати з Лопес у головних ролях Бен накричав на свою дружину при всіх і загалом демонстрував поведінку, яку спостерігали за ним 20 років тому під час зустрічання з Дженніфер.

По Аффлеку видно, що йому не вистачає особистого простору, особливо в публічних місцях.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс переконана, що ці два спалахи можуть бути ознакою того, що пара приречена не протриматися тривалий час.

– Їхній попередній розрив залишив Дженніфер із розбитим серцем, і вона припустила, що “облога” з боку преси стала проблемою для них як пари. Інцидент із дверима машини стався після кількох дуже милих моментів між парою, коли вони пішли випити кави – Бен виходить із себе, коли бачить камеру поруч, – заявила Джуді.

Раніше Аффлек розповів, що в ньому хотіла б змінити Лопес. Актор вважає, що це була б стислість у розмові. Сам артист упевнений, що він може довго продовжувати обговорювати одну й ту саму тему, і це далеко не завжди доречно.