13 сентября в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala 2021, на котором звезды поражали экстравагантными и эпатажными нарядами.

Поскольку в прошлом году мероприятие было отменено, знаменитости пытались наверстать упущенное во время пандемии и удивить публику.

Тема мероприятия В Америке: модный лексикон дарила большую свободу при выборе наряда, а ключевыми в этот вечер стали образы от лучших американских брендов.

Лучшие наряды бала Института костюма Met Gala 2021 — смотрите далее в материале.

19-летняя певица Билли Айлиш стала самой молодой ведущей престижного бала в индустрии моды. Поэтому ее дефиле на красной дорожке все ждали с особым нетерпением.

Звезда выбрала платье персикового цвета с тугим корсетом и пышной юбкой с пятиметровым шлейфом. Наряд Билли создал американский дизайнер Oscar de la Renta.

Очевидно, на Met Gala 2021 певица хотела быть похожей на Мэрилин Монро.

Певица Дженнифер Лопес на красной дорожке позировала в наряде в стиле кантри. Звезда выбрала коричневое платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

Но главный акцент Лопес сделала на аксессуары — ковбойская шляпа и массивные браслеты- ремни на запястье, шее и талии. Образ звезды создал классик американской моды — Ральф Лорен.

Певица Иман на Met Gala 2021 удивила креативностью. Она позировала в золотом наряде от Harris Reid с юбкой-каркасом и массивным шляпой с перьями.

В сети шутят, что Иман выбрала такое платье для того, чтобы ограничить себя от посторонних контактов и держать социальную дистанцию.

Удивить зрителей Met Gala 2021 также удалось звезде реалити Ким Кардашьян. Она для модного мероприятия выбрала черное платье-чехол от Balenciaga, которое полностью закрывало ее лицо.

По данным издания TMZ, именно Канье Уэст настоял на том, чтобы его бывшая жена выбрала этот образ. По его замыслу: «Это высокий жест искусства и выход за рамки традиционной моды».

В черном пуховике с кутюрной коллекции Balenciaga позировала певица Рианна. На красной дорожке она появилась со своим бойфрендом рэпером A$AP Rocky. Он был одет в огромную накидку ERL, которая напоминала одеяло.

В сети уверены, что более эффектного первого официального выхода для этой пары представить невозможно.

Актриса Зои Кравиц выбрала один из самых провокативных образов от Saint Laurent. Звезда предстала в прозрачном платье-сетке с вырезом сзади.

В роскошном наряде на красной дорожке Met Gala 2021 дефилировала модель Кендалл Дженнер.

Она выбрала платье из прозрачной ткани от Givenchy, где все необходимое лаконично и ненавязчиво скрывал бежевый корсет. А блестящие в свете софитов кристаллы добавили образа Дженнер роскоши и лоска.

Напомним, что бал Института костюма Met Gala — это один из главных праздников в индустрии моды и светской жизни Нью-Йорка.

Мероприятие ориентировано на сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея. Бал знаменует собой открытие ежегодной выставки моды, которая продлится несколько месяцев.

На ней будут представлены работы Кристофера Джона Роджерса, Стерлинга Рубина, Коннера Айвза, Прабала Гурунга и Андре Уокера.

В этом году Met Gala проходил с соблюдением карантинных ограничений. Организаторам бала пришлось сократить количество гостей с 600 до 450. Кроме этого, все приглашенные должны быть вакцинированными и соблюдать масочный режим.