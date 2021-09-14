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Рианна в пуховике и Дженнер в бриллиантах: самые эпатажные образы Met Gala 2021

14 сентября, 10:01 Валентина Чорна
Met Gala 2021
Источник: Getty Images

13 сентября в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala 2021, на котором звезды поражали экстравагантными и эпатажными нарядами.

Поскольку в прошлом году мероприятие было отменено, знаменитости пытались наверстать упущенное во время пандемии и удивить публику.

Тема мероприятия В Америке: модный лексикон дарила большую свободу при выборе наряда, а ключевыми в этот вечер стали образы от лучших американских брендов.

Лучшие наряды бала Института костюма Met Gala 2021 — смотрите далее в материале.

19-летняя певица Билли Айлиш стала самой молодой ведущей престижного бала в индустрии моды. Поэтому ее дефиле на красной дорожке все ждали с особым нетерпением.

Звезда выбрала платье персикового цвета с тугим корсетом и пышной юбкой с пятиметровым шлейфом. Наряд Билли создал американский дизайнер Oscar de la Renta.

Очевидно, на Met Gala 2021 певица хотела быть похожей на Мэрилин Монро.

Біллі Айліш

Певица Дженнифер Лопес на красной дорожке позировала в наряде в стиле кантри. Звезда выбрала коричневое платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

Но главный акцент Лопес сделала на аксессуары — ковбойская шляпа и массивные браслеты- ремни на запястье, шее и талии. Образ звезды создал классик американской моды — Ральф Лорен.

Дженніфер Лопес

Певица Иман на Met Gala 2021 удивила креативностью. Она позировала в золотом наряде от Harris Reid с юбкой-каркасом и массивным шляпой с перьями.

В сети шутят, что Иман выбрала такое платье для того, чтобы ограничить себя от посторонних контактов и держать социальную дистанцию.

Іман

Удивить зрителей Met Gala 2021 также удалось звезде реалити Ким Кардашьян. Она для модного мероприятия выбрала черное платье-чехол от Balenciaga, которое полностью закрывало ее лицо.

По данным издания TMZ, именно Канье Уэст настоял на том, чтобы его бывшая жена выбрала этот образ. По его замыслу: «Это высокий жест искусства и выход за рамки традиционной моды».

Ким Кардашьян

В черном пуховике с кутюрной коллекции Balenciaga позировала певица Рианна. На красной дорожке она появилась со своим бойфрендом рэпером A$AP Rocky. Он был одет в огромную накидку ERL, которая напоминала одеяло.

В сети уверены, что более эффектного первого официального выхода для этой пары представить невозможно.

Ріанна

Актриса Зои Кравиц выбрала один из самых провокативных образов от Saint Laurent. Звезда предстала в прозрачном платье-сетке с вырезом сзади.

Зої Кравіц

В роскошном наряде на красной дорожке Met Gala 2021 дефилировала модель Кендалл Дженнер.

Она выбрала платье из прозрачной ткани от Givenchy, где все необходимое лаконично и ненавязчиво скрывал бежевый корсет. А блестящие в свете софитов кристаллы добавили образа Дженнер роскоши и лоска.

Кендал Дженнер

Напомним, что бал Института костюма Met Gala — это один из главных праздников в индустрии моды и светской жизни Нью-Йорка.

Мероприятие ориентировано на сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея. Бал знаменует собой открытие ежегодной выставки моды, которая продлится несколько месяцев.

На ней будут представлены работы Кристофера Джона Роджерса, Стерлинга Рубина, Коннера Айвза, Прабала Гурунга и Андре Уокера.

В этом году Met Gala проходил с соблюдением карантинных ограничений. Организаторам бала пришлось сократить количество гостей с 600 до 450. Кроме этого, все приглашенные должны быть вакцинированными и соблюдать масочный режим.

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