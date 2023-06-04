Как будто убить человека и откупаться: Ярмак раскритиковал Лободу за то, что она игнорировала войну

Украинский рэп-исполнитель Ярмак, который с оружием в руках защищает Украину, раскритиковал певицу Светлану Лободу за то, что она игнорировала войну все последние девять лет, а только в последнее время начала говорить о трагедиях.
Об этом он заявил в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— Я считаю, что в первую очередь это должен быть путь сознания. Если честно, я видел некоторые вырезки из интервью Светланы Лободы. И я не вижу абсолютно изменения сознания в этом лице, особого изменения. Война — это трагедия. Но как изменилась именно Светлана Лобода и ее весь внутренний мир за все это время? Как на мой взгляд, эти изменения — минимальные, — утверждает Ярмак.
По его мнению, Светлана Лобода игнорировала войну в Украине последние девять лет и сделала много поступков, которые привели к полномасштабной трагедии.
— Так, как она игнорировала войну все последние девять лет, так же украинское общество тоже не должно просто так человеку во время таких трагических событий, которые постоянно происходят на фронте, давать разрешение выступать, дальше петь песни и прощать то, что человек сегодня восстанавливает какие-то дома в Ирпене. Конечно, это доброе дело, но человек сделал очень много поступков, которые привели к этой трагедии. Знаете, это как убить человека и откупаться. Это очень легкий путь для таких людей, как она, — считает Ярмак.