Как будто убить человека и откупаться: Ярмак раскритиковал Лободу за то, что она игнорировала войну

Украинский рэп-исполнитель Ярмак, который с оружием в руках защищает Украину, раскритиковал певицу Светлану Лободу за то, что она игнорировала войну все последние девять лет, а только в последнее время начала говорить о трагедиях.

Об этом он заявил в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Я считаю, что в первую очередь это должен быть путь сознания. Если честно, я видел некоторые вырезки из интервью Светланы Лободы. И я не вижу абсолютно изменения сознания в этом лице, особого изменения. Война — это трагедия. Но как изменилась именно Светлана Лобода и ее весь внутренний мир за все это время? Как на мой взгляд, эти изменения — минимальные, — утверждает Ярмак.

По его мнению, Светлана Лобода игнорировала войну в Украине последние девять лет и сделала много поступков, которые привели к полномасштабной трагедии.