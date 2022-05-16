Директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый рассказал о риске дисквалификации на Евровидении 2022 и планах группы после победы.

Он отметил, что музыканты Kalush Orchestra не могли не использовать Евровидение в качестве площадки для того, чтобы напомнить миру о войне в Украине.

— Конечно, когда мы думали над речью и месседжем, который будем говорить в Турине, мы думали сказать что-нибудь более лайтовое. Но все же, ситуация в Украине недостаточно простая, и не использовать Евровидение как площадку для того, чтобы напомнить всему миру, что война в Украине продолжается и нужно нам помогать, мы не имели права, — сказал он.

По словам Николая, организаторы Евровидения несколько раз меняли номер Kalush Orchestra из-за аполитичности конкурса.

— У нас забрали противотанковые ежи, взрыв виджеинга, аппликацию, когда летело тело души. Сказали, что это политика. Когда мы заявили со сцены о Мариуполе и Азовстали, сразу EBU позвонило главе нашей делегации и поинтересовалось, какой месседж мы в этом видим. Конечно, мы сказали, что не призываем к насилию, а призываем к помощи. Поэтому Евровидение и вся Европа пошли нам навстречу и не дисквалифицировали нас, – рассказал он.

Директор Kalush Orchestra добавил, что коллектив планирует и дальше развиваться, помогать Украине, собирать средства, ездить по всему миру и рассказывать о войне.

— Культурный фронт не менее важный, чем военный. И мы должны напоминать всему миру и объединять весь мир к победе. Есть довольно много запросов по поводу турне. Мы сейчас возвращаемся в Украину, привезем победу туда, разыграем кубок – и все собранные средства от этого кубка Евровидения передадим на помощь Украине, – рассказал Николай Кучерявый.

Напомним, что после выступления на Евровидении 2022 группа Kalush Orchestra обратилась к международной публике с призывом спасти Мариуполь и Азовсталь. В сети сразу начали обсуждать, что коллективу может угрожать дисквалификация, поскольку конкурс считается аполитическим.

Однако организаторы Евровидения восприняли слова музыкантов как заявление гуманитарного характера. В итоге группа Kalush Orchestra набрала 631 балл и принесла победу Украине.

Фото: Николай Кучерявый