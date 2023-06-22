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Леся Никитюк рассекретила свой вес и похвасталась фигурой: Впервые в жизни

22 июня 2023, 09:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ікону з холодильника Лесі Нікітюк виставили в музеї

Украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась своей фигурой и раскрыла вес. Впервые звезда достигла знаковой отметки для своего тела, о чем рассказала в Instagram.

— Кстати, мой вес сейчас — 65 кг. Впервые в жизни. Запишите себе и зафиксируйте, а также передайте всем СМИ, — с долей иронии написала Леся.

Леся Нікітюк

К тексту она добавила свой снимок, где красуется на фоне стены в длинном облегающем черном платье с вырезом до бедра. Свой образ Леся дополнила черной сумочкой.

Напомним, что ранее Никитюк рассекретила свой рацион. Так, ее перечень продуктов в еде уже определен давно. К этому также стоит добавить и тренировки — спорт помогает держать тело в тонусе.

Ведущая заявила, что ест много круп, рыбу, птицу, и салаты. А вот свинина, телятина, и баранина уже исчезла из меню звезды восемь лет назад. Если хлеб и попадает на стол Леси, то только по праздникам.

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Ранее Маша Ефросинина раскрыла свой вес — блогер весит 62 кг при росте в 180 см. Чтобы подготовить тело к лету, ведущая ела только растительную пищу, позволяя организму очиститься от токсин.

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